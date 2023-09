Aloïse vient d’Ohey et elle a 14 ans.

Plutôt timide dans la vie de tous les jours, Aloise est une vraie extravertie sur scène. Son plus grand rêve serait de travailler dans la musique ou être professeure de chant. C’est lors d’un karaoké en vacances, qu’Aloise s’est rendu compte qu’elle aimait chanter. Prête à défier l’aventure de The Voice Kids, Aloise a souhaité participer à l’émission dans l’espoir de se faire remarquer et partager sa passion avec les autres. Elle chante aussi dans un groupe nommé "Music Factory". Pour son Blind, Aloise a fait le choix d’interpréter "Voilà" de Barbara Pravi, une chanson qui lui ressemble et lui permet de se dévoiler.