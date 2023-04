"Alma Viva" de Cristèle Alves Meira : "Toute femme indépendante se fait tôt ou tard traiter de sorcière"

Un dernier mot sur le casting : comment avez-vous trouvé Lua Michel, qui joue la petite Salomé, et Ester Catalão, qui joue sa grand-mère ?

La petite, c’est ma propre fille (rires). Au départ le personnage était plus âgé, ensuite on l’a rajeunie, on a fait beaucoup de castings, on ne trouvait pas… Et comme ma fille voulait faire du cinéma, finalement on a décidé que ce serait elle, et c’est devenu une évidence. C’est un film de famille, dans des décors très intimes – tout avait un sens. Et puis ça parle de transmission, donc c’était aussi une façon de transmettre à ma fille tout cet héritage.

Ester, on l’a rencontrée en casting, elle faisait du théâtre amateur dans une ville de la région. Elle est arrivée avec sa liberté, sa modernité, tout était possible avec elle. La nudité ? Aucun problème. Un jour elle me dit : "Cristèle, j’ai une surprise pour toi : je me suis fait tatouer une violette parce que je savais que j’allais montrer mes seins." Son premier tatouage, à 77 ans (rires) ! Je lui dois beaucoup, car au départ ce rôle de la grand-mère était plus austère, et elle m’a donné la liberté de créer un personnage plus libre, plus transgressif que je n’aurais osé imaginer.

Alma Viva, de Cristèle Alves Meira. Avec Lua Michel, Ester Catalão, Catherine Salée… En salles ce 26 avril.