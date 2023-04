"Alma Viva" de Cristèle Alves Meira: "Les vivants ferment les yeux des morts, et les morts ouvrent les yeux des vivants"

Cristèle Alves Meira a 40 ans et n’est pas une nouvelle venue dans le milieu de la scène et de l’image. En 2004, elle termine des études de théâtre et de mise en scène, elle travaille comme comédienne, metteuse en scène et dramaturge, s’inscrit dans des résidences et réalise des documentaires et des courts métrages.

Aujourd’hui cette première fiction pour le cinéma, raconte ce qu’elle connait des traditions du village de sa grand-mère, dans le nord du Portugal. "Alma Viva" signifie âme vivante.

L’âme vivante de sa grand-mère qui décède dans l’histoire, et qui a toujours été accusée de sorcellerie. Le spectateur se retrouve plongé dans un contexte de traditions puissantes, et ce sont quelques éléments comme les voitures dans le film, qui lui permettent de repérer que l’on est bien aujourd’hui.

Le film commence sur une image choc, des enfants qui pêchent à la dynamite ! Il s’en suit une pluie de poissons, et c’est peut-être l’un d’eux qui aura été empoisonné, afin de tuer la grand-mère.

La famille se réunit pour la veiller, on se dispute près d’un cercueil ouvert qui est renversé, on s’insulte et un homme à ces mots qui vont, calmer le jeu : "Les vivants ferment les yeux des morts, et les morts ouvrent les yeux des vivants".

Rencontre avec Cristèle Alves Meira…

"Alma Viva" de Cristèle Alves Meira, un film tourné au Portugal, dans un décor rural, autour de la mort, de la sorcellerie, des croyances et des traditions, et pour l’anecdote on retrouve dans le film, l’actrice Belge Catherine Salée.