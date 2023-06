Alma Sana : les ateliers cosmétiques, zéro plastique

L’idée de ce projet est partie d’un besoin de contribution au bien-être commun "et surtout d’un besoin de transmission," explique Candice. La cofondatrice est persuadée que chacun et chacune peut contribuer au changement. "Souvent, on se dit qu’on est trop petit, que ça sert à rien… Or c’est faux ! Notre but est de montrer que de petits gestes simples au quotidien peuvent réellement faire la différence. Il existe d’infinies possibilités de prendre part au changement positif dans notre société. La transition en est une, et c’est maintenant !"

Et c’est justement pour cela qu’Alma Sana organise des ateliers : "partager nos connaissances et échanger avec les gens, nous permet de sensibiliser aux produits qu’ils utilisent au quotidien. En rentrant à la maison, si ça leur a plu, ils vont en parler autour d’eux… Et c’est comme ça que les messages de sensibilisation écoresponsable se diffusent," nous dit Candice, avant de conclure cet entretien rempli de 'positive attitude' par : "il ne faut pas oublier que ce n’est pas la planète qu’on va sauver au final, c’est nous ! La planète, elle, se sauvera toute seule... "