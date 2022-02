Alma Mahler, une ambition créatrice étouffée au profit de son destin d’épouse

L’année suivante, en 1911, Gustav Mahler décède des suites d’une maladie du cœur. Alma, veuve mais encore jeune, entame alors une idylle passionnée de deux ans avec le peintre Oskar Kokoschka. Passion tumultueuse et dévorante, elle le quitte, et rencontre ensuite l’architecte Walter Gropius, qu’elle épouse et qui lui donnera une fille, Manon, qui malheureusement mourra à l’âge de 18 ans. Le compositeur Alban Berg, grand ami d’Alma et qui aimait beaucoup Manon, lui dédiera son célèbre Concerto à la mémoire d’un ange. Elle rencontre ensuite celui qui deviendra son troisième mari : le romancier Franz Werfel. En 1929, le couple fuit l’Allemagne nazie et s’installe aux Etats-Unis. Ce dernier mourra en 1945, et désormais, on la surnomme surnommée la " veuve des quatre arts ".

Alma Mahler, dans la dernière partie de sa vie, fut une actrice majeure de la vie culturelle new-yorkaise. Elle assistait souvent aux répétitions de Leonard Bernstein, grand admirateur de la musique de Gustav Mahler. Elle meurt le 11 décembre 1964 à New York, à l’âge de 85 ans.

Alma Mahler a eu une longue vie, mais musicalement, elle ne fut productive que durant sa jeunesse. Elle a composé des lieder et des pièces instrumentales, une sonate pour piano qui semble perdue, tout en commençant à travailler sur un opéra, ce qui est assez peu, mais suffisant pour nous dévoiler toute l’étendue de son talent. Elle aurait composé une centaine de lieder et beaucoup restent encore inédits. Aujourd’hui sa musique connaît un regain d’intérêt, quelques enregistrements fleurissent, mais ils sont toujours basés sur ses 16 lieder publiés de son vivant, des lieder qui s’inspirent de divers poètes, dont Richard Dehmel ou Rainer Maria Rilke, et qui explorent des thèmes de la perte, et de l’amour comme des échos à sa vie personnelle.