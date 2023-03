Allons-nous connaître la fin des hypermarchés ?

Les supermarchés ont-ils fait leur temps ? La Trois vous propose une enquête sur l’avenir de la grande distribution. Après avoir longtemps proposé aux consommateurs une vie meilleure à un prix abordable en un seul lieu, les supermarchés s’essoufflent. Ils doivent aujourd’hui combiner avec l’arrivée du commerce en ligne et des géants comme Amazon qui ont commencé à régner sur le marché de la distribution.

En 1963, le groupe Carrefour révolutionne la consommation en lançant le premier hypermarché. Le concept est un immense magasin en libre-service installé à la périphérie des villes avec la promesse de tout trouver en un seul lieu – de l’alimentaire et du textile – à bas prix.

Et en 60 ans, le concept s’est exporté partout dans le monde. D’autres enseignes comme Walmart et Leclerc ont émergé et la grande distribution s’est imposée, faisant la fortune de leurs propriétaires. Mais l’âge d’or est aujourd’hui révolu et la plupart des grands groupes seraient à présent en difficulté à cause de l’e-commerce.

Philippe Moati, professeur d’économie observe que "ce qui est grand ne fait plus rêver, on rêve plutôt du petit parce que la grande distribution est associée à une forme de déshumanisation du commerce et à la surconsommation à un moment où l’on prend conscience des enjeux écologiques."