Allongement des quais de la gare de Louvain-la-Neuve : les grandes manœuvres ont commencé

C’est un des gros chantiers liés à l’arrivée du RER en Brabant wallon : le prolongement des voies et des quais de la gare de Louvain-la-Neuve jusqu’au parking RER, à proximité du nouveau quartier Courbevoie. Pour l’instant, les utilisateurs de ce nouveau parking doivent parcourir plusieurs centaines de mètres à pied, contourner le centre commercial de l’Esplanade, afin de rejoindre le quai de la gare. L’idée est de leur permettre d’y accéder directement dès l’année prochaine.

Le chantier a démarré en mai dernier. Il est entré depuis janvier dans sa phase la plus délicate et la plus spectaculaire : le déplacement des impétrants qui passent aujourd’hui entre les voies et le parking. "On déplace les conduites Elia et Ores ainsi que les câbles télécoms. Ils seront ensuite placés dans un coffrage aérien, qui sera situé au-dessus des voies, indique Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel. Pour pouvoir déplacer ces impétrants, on doit maintenant évacuer plusieurs milliers de mètres cubes de terre. C’est pourquoi ce chantier est très visible pour le moment". L’accès aux quais par les escaliers situés à l’arrière de l’Esplanade est par ailleurs fermé pendant la durée des travaux.