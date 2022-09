Allocation-loyer : les bénéficiaires auraient perdu 6 mois en cas de report du lancement, affirme Ben Hamou

Nombre de députés ont adressé une série de questions assorties de critiques à la secrétaire d'État. Les plus acerbes ont émané de l'opposition MR, PTB, N-VA et Les Engagés.

"On vous a soutenue. Le texte de la réforme était de bonne facture, mais pour la mise en oeuvre attendue depuis longtemps, c'est un échec : des milliers de demandes non traitées pendant un an ; des manquements évidents dans la préparation IT ; le maintien de l'échéance d'octobre 2021; une administration en sous-effectifs - 4 ETP pour les demandes d'allocation-loyer en octobre et une augmentation d'effectifs seulement en juin-. Tout ça pour ça", a lancé Vincent De Wolf (MR).

"En octobre, vous avez promis à 12.000 familles qu'elles percevraient une allocation-loyer. Vous ne respectez pas vos promesses", a ajouté Françoise De Smedt (PTB), en pointant elle aussi les observations les les plus critiques de l'audit.

Céline Fremault (Les Engagés) n'a pas été plus tendre en évoquant pour le surplus le non respect de la législation sur les marchés publics pour l'attribution du marché IT.

"Si j'avais attendu le 28 mars 2022 - date de livraison de l'outil de traitement et de paiement de l'allocation - pour publier la décision de mise en œuvre, les bénéficiaires auraient perdu jusqu'à 6 mois d'allocation", a répondu Nawal Ben Hamou.