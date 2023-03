Allô, Tedesco ? Johan Bakayoko encore buteur avec le PSV !

Autour du 16 mars, Domenico Tedesco, nouveau sélectionneur des Diables Rouges, dévoilera sa première sélection pour les matches contre la Suède (24/3) en éliminatoires de l’Euro 2024 et contre l’Allemagne (28/3) en amical.

Il reste donc quelques jours aux joueurs belges pour marquer des points aux yeux de Tedesco. Et s’il y a un joueur qui l’a bien compris, c’est Johan Bakayoko, sans doute celui qui respire le plus la forme en ce moment. Buteur en Coupe des Pays-Bas en semaine, l’ailier droit du PSV Eindhoven a remis le couvert ce dimanche en championnat, pour ouvrir le score sur la pelouse du RKW Waalwijk. Son but sera le seul de la rencontre.

Intenable sur son flanc droit depuis le mois de février, le jeune belge de 19 ans reste sur 4 buts et 2 passes décisives en 5 matches.