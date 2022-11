Allô, Roberto ? Intenable, Dodi Lukebakio marque (encore) avec le Hertha Berlin, son 5e but en 7 matches

À l’heure où une trop grande majorité de Diables rouges panse ses plaies à l’infirmerie, quelques rares joueurs belges parviennent à tirer leur épingle du jeu semaine après semaine. C’est évidemment le cas de Kevin De Bruyne, de Thibaut Courtois, de Leandro Trossard mais désormais aussi de Dodi Lukebakio.

Alors qu’il semblait partir de beaucoup trop loin pour espérer arracher une place pour le Qatar, l’ancien anderlechtois marche sur l’eau depuis le début de saison. Et à vrai dire encore plus depuis quelques semaines.

Ce mercredi soir, Lukebakio a profité du déplacement du Hertha Berlin à Stuttgart pour planter son 7e but de la saison, son 5e but sur les 7 derniers matches. Et si cette rose (superbe au passage !) n’a pas suffi à son équipe pour l’emporter (défaite 2-1), elle confirme que Dodi est en pleine bourre et a retrouvé sa pleine confiance.

Un rendement XXL qui n’a probablement pas échappé à Roberto Martinez, qui s’apprête à dévoiler sa liste des 26 pour le Qatar. Reste désormais à voir si le placide sélectionneur espagnol sera prêt à bousculer ses certitudes pour incorporer Lukebakio à son groupe.

Au vu de la forme (et surtout du profil atypique) du Belge, on l’espère.