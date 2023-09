Allo Proximus ? il y a de la friture sur la ligne à Ottignies-Louvain-la-Neuve

"C’est tout simplement de la saturation, explique Haroun Fenaux, porte-parole de l’opérateur. Les utilisateurs utilisent de plus en plus de données mobiles en même temps, via des applications, du surf sur internet, des envois de photos ou de vidéos. Nous savons que nous devons augmenter les capacités de notre réseau. On a identifié des problèmes de connectivité à certains endroits et nous devons donc rajouter des antennes". Cela concerne tout le territoire de la commune, dont Louvain-la-Neuve.

Et c’est peut-être là que le bât blesse : la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve s’est déjà prononcée à plusieurs reprises contre l’installation de nouveaux relais. "On va toujours analyser la situation sur le terrain pour voir où on en est en termes de respect des normes d’émission et de localisation. S’il y a des publics fragiles à proximité, comme une crèche, une école, on a plutôt tendance à refuser", reconnaît la bourgmestre. Il faudra donc trouver des compromis entre l’opérateur et la commune. Ce qui veut dire que le problème ne va pas se résoudre en quelques semaines. "Sur certaines opérations de renforcement qui sont en cours sur le centre d’Ottignies, on pourra, je l’espère, voir des améliorations dans les prochaines semaines, rassure Haroun Fenaux. Par contre, pour les antennes, ça prendra encore un peu de temps".