Allo Impôts : vous vous retrouvez facilement dans votre déclaration ?

À La Louvière, Fred nous raconte son expérience : "Ça fait 7 ans que je suis sur l’invalidité, j’ai toujours eu la déclaration simplifiée mais cette année, on m’a envoyé les documents à remplir moi-même et c’est très compliqué. Je ne comprends pas, je n’arrive pas à suivre car j’ai une pension alimentaire à payer et des frais trimestriels, je dois tout calculer et je n’y comprends rien."