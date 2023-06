Allo Impôts : posez-nous toutes vos questions sur votre déclaration fiscale

Vous avez des questions sur la fiscalité ? Remplir votre déclaration d’impôts 2023 est un véritable casse-tête et vous avez besoin d’aide ? VivaCité et La Première vous proposent deux journées spéciales "Allo Impôts" avec le SPF Finances.

Ce vendredi 2 et ce samedi 3 juin, un call center est mis en place de 9h à 17h pour permettre aux experts du SPF Finances de répondre à toutes vos questions.

Une opération coup de pouce qui existe déjà depuis 3 ans sur l’antenne de VivaCité et un an sur La Première, et qui chaque année remporte un vif succès. Rien que l’an dernier, le call center de l’opération avait permis de répondre à plus de 1.200 appels !