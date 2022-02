Allo, Houston ? On s'arrête au Texas avec Tody Castillo dont le nouvel album sortira le 8 avril 2022

Tout le monde se souvient de cette petite phrase prononcée par Tom Hanks : "Houston ? Nous avons un problème…". C’était en 1995 dans le film de Ron Howard ''Apollo 13''. Depuis passée dans le langage populaire, cette petite citation fait partie de la vie de tous les jours.

Road Trip s’arrête à Houston, son climat subtropical, son industrie pétrochimique et sa fameuse base de lancement de la NASA. C’est aussi une vie musicale très intense et une foule d’artistes originaires ou installés dans la métropole texane : le chanteur de country Clint Black, ZZ Top, le regretté Kenny Rogers, Robert Earl Keen, Cory Morrow. Et après Dallas, Houston est une destination de choix pour écouter de la musique ; festivals, salles de concerts et endroits mythiques comme le Continental Club ou le House Of Blues.