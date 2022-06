Allier vacances et télétravail est possible, mais à quelles conditions ?

Faut-il choisir entre le travail et les vacances ? Plus forcément. Combiner boulot et transat gagne d’ailleurs du terrain… à tel point que les agences de voyages proposent des formules tout confort pour travailler depuis l’étranger.

Attention toutefois, des règles existent. A commencer par l’accord de votre employeur - et ce dernier peut refuser.

Quid des impôts ou de la sécurité sociale ?

Veillez également à la législation sociale et fiscale du pays où vous souhaitez travailler.

"Une personne qui travaillerait hors de la Belgique plus de 183 jours sur l’année pourrait être assujettie à l’impôt dans le pays où il séjourne. Et donc plus dans le pays de son employeur", explique Olivier Marcq, juriste spécialisé dans les ressources humaines chez Acerta.

Autre élément à tenir à l’œil : la couverture de sécurité sociale. "Tant qu’on reste en Europe, on va pouvoir faire des détachements et on restera – en général – soumis à la sécurité sociale belge", précise-t-il.