Allez voir Lauv à La Madeleine ce 09 octobre!

Lauv sera sur la scène de La Madeleine à Bruxelles le lundi 09 octobre prochain!

Après le succès de son premier album, " How I’m Feeling " il dévoile quelques mois plus tard, un EP intitulé " Without You ", incluant les titres " Mine ", " Dishes ", " Love Somebody " et " Miss Me ". Des petites bombes pop bien ficelées dont les mélodies accrocheuses séduisent un large public aux quatre coins du monde.

Il sort en août dernier son deuxième album, “All 4 Nothing”. Ses singles “26”, “Kids Are Born Stars” et “All 4 Nothing (I’m So In Love)” deviennent les hymnes parfaits de l’été et prouvent une nouvelle fois toute l’étendue de son talent.

Un artiste à voir en live sans hésitation le 9 octobre prochain à La Madeleine !