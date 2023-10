Allez voir l'exposition Capture #2, un instantané de la création belge

Depuis le 23 septembre et jusqu'au 14 janvier 2024, le Pavillon présente Capture#2, une nouvelle exposition qui va vous faire voyager dans le monde des arts numériques.

CAPTURE #2 est le deuxième volet d’une série d’expositions conçues afin de rendre visible la diversité et la créativité des arts numériques sur le territoire belge. L’exposition présente les projets récents de près de 20 artistes basé·es en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, explorant les médiums numériques pour capt(ur)er et transcrire le monde à leur manière.

