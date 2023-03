Allez voir Alex Vizorek au Forum de Liège le 14 avril et à Louvain-la-Neuve le 15 avril

Alex Vizorek sera au Forum de Liège le vendredi 14 avril et à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve le samedi 15 avril. Tipik vous y invite!

Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur l’Art, avec son regard d’humoriste. Il a questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus septiques. " Alex Vizorek est une œuvre d’art " a tourbillonné dans toute la francophonie pour finir en apothéose à l’Olympia.