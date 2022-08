Dès les 70’s, Marty Ballin quitte le groupe, lance sa carrière solo, rejoint le successeur Jefferson Starship et repart à nouveau en solo fin 1978. Son premier album ''Balin'' est très californien ; enregistré à L.A. et Sausalito ''Balin'' contient les hits ''Hearts'' et ''Atlanta Lady''. Les photos de l’album et les pochettes sont signées Richard Avedon, le must absolu !