Allez redécouvrir des chemins oubliés près de chez vous grâce à "la semaine des sentiers"

Interrogé par Télésambre, Jean-François Collignon, qui habite Montigny-le-Tilleul depuis 1993, se désole : "À l’époque on circulait facilement dans Montigny-le-Tilleul. On pouvait partir de Montigny Ville Basse et rejoindre Vésale par les sentiers, en ne traversant presque aucune route. Aujourd’hui, c’est impossible. Ces sentiers sont devenus impraticables, soit par manque d’entretien, soit à cause de riverains qui s’approprient le chemin."

Ces sentiers sont pourtant des routes sûres pour les piétons et cyclistes. Alors, les groupes, écoles et autres volontaires de cette opération remettent en état ces petites voiries. Mais pas que ! Car, il faut aussi les faire connaître auprès des habitants locaux ainsi que des promeneurs et des promeneuses. Une carte des activités existe d’ailleurs sur le site de l’association, un bon moyen d’aller se balader ou de changer des marches Adeps prévues.