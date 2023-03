"Allez mec, s’il te plaît !" : Remco Evenepoel irrité par l’absence de relais de Roglic au Tour de Catalogne

Remco Evenepoel et Primoz Roglic. Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Les deux hommes ne se sont (presque) pas quittés d’une semelle lors des 6 premières étapes du Tour de Catalogne. Une proximité qui peut parfois déboucher sur des tensions en course. C’est ce qui est arrivé ce samedi sur la 6e étape, remportée par l'Australien Kaden Groves.

En tête du général avec 10 secondes de marge sur son rival, Primoz Roglic s’est collé à la roue de Remco Evenepoel lorsque celui-ci a attaqué à 27 kilomètres de l’arrivée sur la seule ascension du jour l’Alt de la creu d’Aragall (5,6 km à 6,1%).

La roue d’Evenepoel, Roglic ne l’a pas quittée une seule seconde. Pas même pour passer un relais à son rival alors que les deux hommes ont compté jusqu’à trente secondes d’avance sur le peloton.

En tête pendant toute la descente, le coureur belge a commencé à solliciter la collaboration du Slovène dans la plaine. Impassible, Roglic a continué de refuser les invitations de son adversaire. "Allez mec, s’il te plaît !" l’a imploré Evenepoel avant de gesticuler pour communiquer son mécontentement.