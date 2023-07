Allez applaudir les stars de l’athlétisme au Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège

Le mercredi 12 juillet 2023 aura lieu la 21ème édition du " Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège ". Tipik vous offre vos places!

Le Meeting, qualifié de " World Athletics Classic Meeting Bronze ", accueillera les plus grandes stars de l’athlétisme belge et international à la Province Naimette Arena. De nombreuses performances sont à attendre : Eliott Crestan et Camille Laus s’attaqueront au record de Belgique du 600 mètres, inégalé depuis 21 ans ; Thomas Carmoy se mesurera à deux anciens champions du monde au saut en hauteur et Nafi Thiam participera à la fois au 100 mètres haies et au saut en longueur.

Rejoignez-nousle mercredi 12 juillet, à la Province Naimette Arena pour vivre ensemble le plus grand meeting d’athlétisme de Wallonie ! Durant toute la soirée, vous aurez l'occasion de vibrer devant des prestations de haut niveau à travers les exploits de sportifs locaux et internationaux.

Programme ?

16h00 Ouverture des portes

17h00 Avant-Programme

19h45 Meeting International

Où ? Province Naimette Arena – Bd. Philippet 83 – 4000 Liège