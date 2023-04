Allez applaudir les artistes Tipik aux Nuits 2023

Depuis 1988, le Botanique tient son propre festival à la fin du printemps. La 30e édition des Nuits Botanique se déroulera du 23 avril au 12 mai avec entre autres RORI, Mustii, Colt, Doria D, Jeanne Added, Flavien Berger, Coline BLF, Meyy ou encore Julien Granel.

Avec une programmation éclectique de musiciens internationaux et locaux, Les Nuits Botanique visent à promouvoir la scène locale belge parmi des artistes de renommée internationale.

Notre festival souhaite créer un espace où chacun et chacune se sent à l’aise et peut profiter pleinement de l’expérience live, que ce soit dans le cadre intime de la Rotonde ou à la grande scène extérieure du Chapiteau. " Les Nuits " seront comme chaque année le premier événement à ouvrir la saison des festivals. Cette année encore, la programmation encourage la découverte, avec un paquet de bonnes surprises à la clé.