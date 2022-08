Alleur: spectaculaire rénovation énergétique de l'école communale

A Alleur, environ 500 élèves vont rentrer cette année dans une école communale flambant neuve. Sa construction date de la fin des années septante. Vide pendant un an, il aura fallu ce temps-là de travaux pour adapter l'ancien bâtiment aux performances énergétiques d'aujourd'hui. Budget: 2.800.000 euros. Un budget que la commune d'Ans espère récupérer en une dizaine d'années grâce aux futures économies d'énergie.

L'idée, c'était d'assainir le bâtiment et de l'isoler énergétiquement

A l'école communale d'Alleur, une cinquantaine d'ouvriers installent encore à quelques jours de la rentrée, les derniers châssis de fenêtres et le bardage extérieur. "On a fait tout l'extérieur du bâtiment, les revêtements de façades, on a installé une ventilation" détaille Walter Herben, échevin des finances et de l'énergie. "L'idée, c'était d'assainir ce bâtiment, de l'isoler thermiquement, énergétiquement. On a remplacé toutes les portes et tous les châssis, on a isolé les plafonds, on a isolé la toiture, on revêt tout le bâtiment de plaques isolantes. Les chaudières avaient été changées dès 2017, ça faisait partie des premières mesures que nous avions prises pour essayer d'économiser l'énergie dans nos écoles. C'est avec tout cela qu'on obtient le résultat."