Alleur : initiation au vélo pour des adultes soucieux de leur santé et de l’environnement

Jean a essayé une fois ou l’autre le vélo mais il ne tient pas l’équilibre : "ce qui me motive, c’est un peu pour pouvoir faire des balades avec mon mari qui adore rouler ou avec mon filleul. Ici, ça va mieux. Apparemment mon vélo n’est pas assez haut… Ici, avec ce vélo et ce guidon plus large, ça fonctionne". Dorothée est, elle aussi, déjà montée sur un vélo mais après une chute il y a 15 ans, elle n’a pas voulu continuer : "j’aimerais pouvoir utiliser mon vélo au quotidien pour me rendre au travail. J’habite à moins de 10 kilomètres du travail et pour l’instant j’y vais en voiture. A vélo, ce serait mieux pour l’environnement et c’est agréable quand il fait beau". Quant à Svetlana, elle y va très progressivement. Elle est montée 2 fois sur un vélo quand elle était enfant : "depuis je n’ai plus eu l’occasion, je n’avais pas de vélo et avec l’âge j’ai un peu plus peur de tomber, de me casser quelque chose. Je suis motivée car c’est agréable et puis ça me permettrait de me balader en vacances à vélo avec mon mari".

Au bout de quelques minutes pour les uns, d’un peu plus longtemps pour les autres, tous ont réussi à maîtriser leur monture. "Le plus difficile, c’est acquérir l’équilibre ", explique Hannelore Pypere, formatrice, "alors c’est comme pour les enfants, on apprend sans toucher aux pédales, on met le siège assez bas et on avance avec les pieds. Quand la personne se sent à l’aise comme cela, elle lève les pieds et elle a l’impression de voler. C’est le meilleur moment. Après, on apprend les pédales puis toutes les choses qu’il faut savoir pour rouler dans le trafic."

L’association préconise une quinzaine d’heures de cours théorique, pratique sur site sécurisé et puis dans le trafic. Rien qu’à Louvai, en 10 ans, ce sont quelque 120 cyclistes qui ont été formés en moyenne chaque année.