Alleur : fuite de gaz maîtrisée au niveau du Ravel

Une importante fuite de gaz a mobilisé les services d’urgence, la police et les pompiers ce mardi matin à Alleur. La fuite a été causée par des travaux au niveau du Ravel sous le pont de l’autoroute. "Nous avons déclenché la phase communale d’urgence et fait fermer les entrées et sortie d’autoroute par précaution", explique le bourgmestre d’Ans, Grégory Philippin. Les entreprises voisines ont été évacuées. "La fuite se situait dans une conduite moyenne pression. Les services de Resa sont intervenus rapidement de même que les pompiers de Liège. La fuite est à présent maîtrisée, il n’y a plus de danger", ajoute le bourgmestre.

La phase communale d’alerte a été levée. Seul un périmètre de sécurité rues de l’Informatique, du Progrès et du Vicinal a été maintenu.