"Allergique" à la Flèche Wallonne, David Gaudu sera-t-il retapé pour Liège ? "Sous la pluie, ça devrait aller !"

David Gaudu faisait partie des outsiders au départ de l'Amstel Gold Race et de la Flèche Wallonne, mais le grimpeur français a été contraint à l'abandon sur ces deux Classiques.

Troisième de Liège-Bastogne-Liège en 2021 derrière Tadej Pogacar et Julian Alaphilippe, le coureur de la Groupama-FDJ espère que les allergies qui l'ont perturbé sous le soleil hutois mercredi (il n'arrivait pas à respirer correctement) le laisseront tranquille sur les routes de la Doyenne, dimanche.

Son jeune coéquipier néerlandais Lars van den Berg, qui découvre les Ardennaises cette année, est en tout cas prêt à tout donner pour ses leaders (Valentin Madouas sera également au départ).

"Je pense que nous avons un bon collectif, et nous allons essayer d'y récolter un bon résultat, avance Lars van den Berg. Sur l'Amstel, on a eu beaucoup de malchance, avec plusieurs chutes. Mais on a pansé nos plaies, et nous devrions être forts à Liège ! David Gaudu a souffert d'allergies, mais je pense que ça se passera mieux dimanche, sous la pluie. Je pense que ça va l'aider et qu'il sera bien. C'est sûr que face à Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, ce sera dur, mais ensemble, je pense qu'on peut faire quelque chose. On va essayer en tout cas ! On va tout donner pour David Gaudu et Valentin Madouas, ce sont eux qui ont les plus belles opportunités pour aller chercher un résultat."

David Gaudu, 26 ans, a terminé à la 4e place du Tour de France en 2022. Depuis ses débuts chez les professionnels, il tente de gagner en performance partout où c'est possible. Par exemple, en portant des lunettes de soleil adaptées à sa vue en compétition et développées en collaboration avec le fournisseur de casques et de lunettes de l'équipe Groupama-FDJ, Julbo.

"Avec des lunettes adaptées, on économise de la fatigue, j’en suis persuadé, souligne David Gaudu, dont les propos sont retranscrits sur le site officiel de Julbo. C’est un confort au niveau de la tête, de la vision et de la périphérie centrale du haut du corps. Chaque pourcentage de fatigue gagné, c’est un pourcentage en plus que l’on met sur le vélo !"