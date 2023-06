Allergies : un brutal retour de l’été et des symptômes aigus depuis une dizaine de jours

Des yeux qui piquent, un nez qui coule, une gorge qui gratte… Les symptômes sont caractéristiques. Les personnes allergiques souffrent particulièrement en ce moment.

"Depuis deux semaines, on a un grand nombre de patients présentant ce qu’on appelle le rhume des foins, donc une rhinite et une conjonctivite, confirme Olivier Michel, pneumologue et allergologue. Ce nombre de patients augmente de plus en plus, avec des symptômes particulièrement aigus cette année." Sans oublier la fatigue, parfois importante et sous-estimée, "avec des symptômes qui ressemblent à une sorte de grippe. Une grippe, mais qui va durer non pas trois ou quatre jours, mais bien deux mois et demi."

Cette année, ceux qui en souffrent ont l’impression d’être plus touchés que d’habitude. A tort ou à raison ? "C’est vrai que les symptômes sont particulièrement aigus depuis une bonne dizaine de jours. Le climat cette année a été assez mauvais et depuis une dizaine de jours, on a brutalement le retour de l’été, avec une pollinisation très aiguë, des taux de pollens très importants et donc associés à une exposition très intense au pollen. Assez logiquement des symptômes beaucoup plus aigus qu’en période ordinaire correspondant à cette saison."

Et avec le réchauffement climatique, de nouveaux pollens auparavant cantonnés dans la zone méditerranéenne remontent vers le nord. "Un exemple, précise Olivier Michel, ce sont les pollens d’oliviers ou les pollens de cyprès qui étaient limités au pourtour méditerranéen et qu’on rencontre maintenant au milieu de la France. On peut se dire que d’ici quelques années, on les aura ici en Belgique."