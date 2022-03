Allergies au pollen : connaissez-vous ces astuces surprenantes (et naturelles) pour s’en prémunir ?

Chaque début de printemps, c’est pareil : vous vous réjouissez de pouvoir laisser votre écharpe au placard et de sentir de nouveau la chaude caresse du soleil sur votre peau mais vous redoutez également les épisodes de pollinisation, qui vous irritent la gorge, vous font éternuer, pleurer et tousser.

Et les mauvaises nouvelles pour les allergiques au pollen ne s’arrêtent pas là. D’après plusieurs études scientifiques réalisées au cours de ces dernières années, les émissions de CO2 relâchées dans l’atmosphère, qui contribuent directement à la hausse des températures, risquent de prolonger et d’intensifier les pics de pollen (40 jours plus tôt, selon une récente recherche américaine parue dans Nature Communications).

Il devient donc de plus en plus nécessaire de se prémunir contre ces allergies, également appelées "rhume des foins", qui touchent environ 25% à 30% de la population. Si vous êtes à la recherche de solutions naturelles pour compléter votre traitement médical ou prévenir l’apparition de (légères) allergies, ces aliments aux propriétés anti-oxydantes pourraient vous aider !