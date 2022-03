Allergies au pollen : 4 astuces naturelles pour s'en prémunir

Comment nous préparer pour les allergies au pollen grâce à des solutions naturelles ? Et que faire pour soulager le nez qui coule ou les yeux qui grattent ? Ellen Desmecht, herboriste et chroniqueuse dans "La Grande Forme".

C'est le moment de l'année où les allergies se multiplient. Beaucoup de personnes en souffrent en Belgique. Actuellement, c'est plutôt des allergies au pollen des arbres - du bouleau par exemple - et dans quelques semaines, ce sera au tour des graminées, ce qui n'est pas plus agréable, explique Ellen Desmecht.

Une allergie est un dérèglement du système immunitaire ; notre corps pense faire face à un intrus et déclenche un phénomène inflammatoire. Résultat : pour se défendre, notre corps produit de l'histamine ; nos muqueuses s'enflamment et gonflent pour éliminer l'allergène au plus vite et cela engendre un nez bouché, les yeux qui pleurent etc.

En règle générale, les personnes allergiques au pollen ont tendance à prendre des antihistaminiques. Or, il existe des alternatives naturelles que nous propose Ellen Desmecht, herboriste.