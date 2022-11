Allergies alimentaires : évitez les tests inutiles, dit le Conseil Supérieur de la Santé

Les allergies alimentaires, c’est autre chose que ce qu’on appelle les "intolérances alimentaires". Les premières résultent d’une réponse inadéquate du système immunitaire, qui se manifeste sous forme de symptômes divers, parfois très graves. Les secondes ne font pas intervenir le système immunitaire mais peuvent provoquer des symptômes semblables.

Ces allergies sont en hausse, comme l’explique le Dr Olivier Michel, médecin allergologue (ULB) et expert scientifique auprès du Conseil supérieur de la Santé : "On a des chiffres au niveau international, qui montrent une augmentation de la prévalence des allergies alimentaires chez l’enfant depuis le début des années 2000. Vers 2005, on assiste à une vraie vague épidémique, c’est-à-dire une augmentation rapide du nombre de cas. Chez l’adulte, on suspecte fortement qu’il y a une augmentation parallèle à celle de l’enfant". Les aliments les plus impliqués chez l’enfant sont le lait et le blanc d’œuf, mais aussi les fruits à coque, les légumineuses, moins fréquemment, le poisson et les crustacés.