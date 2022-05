Allergie : votre région est-elle touchée par le pollen ? Conseils et astuces

– Évitez les moments où le vent souffle ou du moins, portez des lunettes de soleil.

– Ne faites pas sécher votre linge à l’extérieur.

– Ne tondez pas vous-même la pelouse et ne restez pas à côté lorsqu’elle est en train d’être tondue.

– C'est dommage, mais ne fleurissez pas votre maison.

– Sachez que vos animaux peuvent facilement ramener du pollen dans leur pelage.

– Aérez votre intérieur de préférence quand il pleut.

– Vérifiez que l’air de votre habitation n’est pas trop sec et si c’est le cas, humidifiez-le.

Enfin, il est bon de rappeler quelques trucs et astuces pour limiter les désagréments si l’on est sensible au pollen. Il vaut mieux éviter tabac, parfums d’intérieur, bougies, encens, produits d’entretien ou de bricolage, qui irritent déjà le système respiratoire. Les activités physiques à l’extérieur sont déconseillées. Il est conseillé d’utiliser régulièrement de l’eau physiologique pour se laver le nez. Le port de lunettes (de soleil) et le port d’un masque type FFP2 sont également recommandés pour limiter les réactions de contact. Sinon, un petit séjour à la côte histoire de profiter du grand air iodé ne peut que vous faire du bien.

Par ailleurs, ne vous laissez pas avoir par tous les médicaments. Ils vous soulageront peut-être mais il y a peu de chance qu’ils vous soignent !

D’ici quelques semaines, la plupart des arbres en auront fini avec la pollinisation. Il vous faudra donc encore faire preuve d’un peu de patience…