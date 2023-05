Allergie au latex : mieux vaut prévenir que guérir !

Pour pouvoir être élastique et utilisé, le latex subit plusieurs transformations, dont l’ajout de nombreux additifs. "Parmi ces additifs, on a retrouvé 15 allergènes différents" explique Dr Charlotte. Résultat, on estime qu’environ 1% de la population mondiale souffre d’allergie au latex. Si vous avez une réaction allergique, il faut donc aller chez un allergologue qui détectera auquel des 15 allergènes vous êtes allergique.

Les symptômes :

Les symptômes sont assez variables et peuvent aller de l’extrêmement grave, à pas du tout. Globalement, il existe deux types d’allergie au latex :

Réaction grave qui se manifeste par une difficulté respiratoire, prurit généralisé, malaise. Au pire, l’allergie au latex peut mener au choc anaphylactique.

Réaction légère qui se manifeste par de l’eczéma sur les mains, conjonctivite et asthme. Il y a aussi des réactions entre les deux.

Ces symptômes apparaissent rapidement au contact de la matière. Plus on est en contact avec le latex, plus on a des chances de devenir allergique : "on ne naît pas allergique, on le devient" précise Dr Charlotte. Le personnel de santé, par exemple, est donc plus à risque, puisqu’il est régulièrement en contact avec cette matière.