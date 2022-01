Allergie à la cacahuète : habituer les tout-petits, une piste prometteuse

Selon cette étude américaine portant sur des enfants de 0 à 3 ans, ce traitement d'accoutumance par voie orale sur une durée de deux ans et demi a permis une rémission de l'allergie chez un bambin sur cinq. Six mois après la fin de ce traitement au long cours, ces enfants étaient capables de tolérer une dose équivalente à 16 cacahuètes.

En outre, pour près de trois quarts des enfants, le traitement a entraîné une désensibilisation, le stade en dessous de la rémission.

Ces enfants ont pu tolérer la dose correspondant à 16 cacahuètes quand elle leur a été administrée juste après la fin du traitement.

"Les enfants qui ont connu une rémission faisaient le plus souvent partie du groupe le plus jeune, avec les meilleurs résultats pour ceux qui avaient moins d'un an" au début de l'étude, a commenté l'une des chercheuses, la Dr Stacie Jones (Université des sciences médicales de l'Arkansas), citée dans The Lancet. "Cela suggère qu'intervenir très tôt pourrait offrir plus de chances de rémission. Toutefois, il n'y avait qu'un faible nombre d'enfants de moins d'un an dans notre étude et ce point nécessite donc d'autres recherches", a-t-elle poursuivi. D'autres études passées avaient pointé dans la même direction mais celle-ci se distingue par sa durée.