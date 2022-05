"Aller travailler nous coûte trop cher" : la CSC et la FGTB mènent une nouvelle journée d’actions

La FGTB et la CSC se mobilisent une nouvelle fois ce vendredi 13 mai pour réclamer des mesures en faveur du pouvoir d’achat. "Aller travailler nous coûte trop cher". C’est le slogan du jour. Et derrière les drapeaux rouges et verts, une revendication : faire baisser les prix du carburant. Les syndicats bloquent depuis ce vendredi matin le dépôt du géant pétrolier Total à Marchienne-au-Pont. Mobilisation aussi à La Louvière avec une manifestation et des distributions de tracts dans les entreprises de Wallonie picarde.

Perturbations pour les bus TEC

Ces nouvelles actions sont soutenues par toute une série de travailleurs, à commencer par les chauffeurs des TEC, avec de fortes répercussions sur la circulation des bus ce vendredi matin. Au départ de Mons et du Borinage, on note environ 25% des services assurés, 40% à La Louvière et Houdeng et 70% dans le Hainaut occidental.

Notez que seul l’espace TEC de Mons et ouvert (jusque 16h). Ceux de la Louvière et Tournai sont fermés. A Charleroi, seul celui de Charleroi sud ouvre ses portes, les autres sont fermés. Tous les détails des lignes supprimées sont sur le site letec.be. Les étudiants et les travailleurs y trouveront aussi dès à présent l’attestation à remettre à la direction.

Il est important de préciser que les trains, eux, roulent tout à fait normalement.

Piscines, crèches et repas scolaires

D’autres secteurs sont touchés pour cette journée d’action. Exemple : les crèches, les piscines publiques, les services techniques dans les communes. Dans les écoles, les repas chauds, les garderies ou les bus communaux pourraient être perturbés ou supprimés. Ajoutons que vos poubelles seront ramassées normalement dans la zone Hygea et Ipalle et que les recyparks sont ouverts.