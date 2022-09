Aller travailler à scooter: un bon moyen de faire des économies?

Vu les prix qu'atteignent les carburants, la tentation vous guette peut-être de ressortir le petit scooter du garage. Ou carrément d'acheter un deux-roues à moteur, pour vous rendre au boulot. Est-ce une bonne idée? Quels modèles permettent-ils de faire des économies? Tentative d'y voir clair.

"Il n'a jamais autant roulé!" Xavier en est lui-même surpris. Avec son scooter, cet été, il a parcouru des centaines de kilomètres. "Chaque fois qu'il a fait beau, pour aller au travail, à une petite dizaine de kilomètres d'ici, j'ai troqué mon 4x4 contre le petit 125: c'était beaucoup plus sympa, et cela m'a coûté beaucoup moins cher". A quelques jours de l'automne, il est un peu moins enthousiaste à l'idée d'enfourcher son deux-roues. Le confort de l'habitacle et les cuirs chauffants du 4x4 le narguent quand il est sur le parking. "Je me demande si je suis le seul à utiliser beaucoup plus le scooter, à cause des augmentations de prix à la pompe?"