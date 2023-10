Aller dans des sex-shops : une tendance à la hausse pour de nombreux Belges

Les devantures des sex-shops et leur néon tape à l’œil n’ont peut-être pas encore fait leur temps. Malgré tout, de nombreux magasins font aujourd’hui le choix d’une présentation plus sobre. Au-delà du nom évocateur et des objets érotiques mis en vente, la présentation ne diffère plus d’une boutique ordinaire. Ce revirement d’identité permet d’atteindre un public plus varié et surtout de déstigmatiser le fait d’entrer dans ce type de lieu.

Selon une enquête conduite par iVOX à la demande de Babylon Loveshop, 49% des Belges ont déjà franchi la porte d’un sex-shop. Si ceux-ci sont majoritairement poussés par la curiosité, certains viennent également choisir leur premier sex-toy.

Eva, 27 ans, raconte s’y rendre de temps en temps : "Ça ne me gêne pas du tout d’y aller, maintenant les magasins sont beaucoup plus accessibles, ce n’est plus avec un gros néon X en devanture dans une allée glauque. Les vendeuses sont douces et optent souvent pour une approche moins directe : donc on se sent à l’aise pour poser des questions, demander des conseils." Un sentiment que partage Anastasia, 27 ans : "On est allées dans un sex-shop avec ma copine pour acheter un sex-toy pour deux. C’est la première fois que je rentrais et c’était en plein centre-ville, ça ressemblait un peu à n’importe quel magasin. De dehors, tu vois l’intérieur, et il y a plein d’autres gens. Même s’il peut y avoir une petite gêne à demander des conseils, ça donne l’impression de quelque chose de banal."