Aller au restaurant sans voiture ?

Abordons une problématique qui concerne surtout les villes, et notamment notre belle capitale, une problématique qui enflamme les réseaux, les débats et aussi parfois le terrain – quand on voit les altercations entre divers usagers – à savoir la mobilité en ville, et notamment la mobilité pour rejoindre les commerces, et dans le cas qui m’occupe, les commerces où on s’assoit et on mange.

Concernant notre capitale, on a pu suivre récemment les errements en mode " j’y vais ou je n’y vais pas " du plan Good Move, et si les modalités posent question même chez les tenants d’une ville beaucoup plus apaisée niveau bagnoles, plus aucun expert mobilité en Europe ne conteste la nécessité de désengorger à tout le moins partiellement les centres-villes de voitures individuelles " plaisir ", afin de laisser circuler plus facilement les véhicules " nécessité ". Et donc, nombre de clients et restaurateurs râlent car il devient difficile de garer sa voiture le plus près possible de son restaurant préféré !

Déjà, ce n’est pas tout à fait exact, car, notamment le soir, nombre de parkings urbains sont accessibles facilement, et ensuite, il faut parfois accepter de se garer un peu plus loin pour faciliter une utile promenade apéritive, puis digestive.

C’est là qu’il y a quelque temps, dans la bonne ville de Mechelen et son joli Beffroi, alors que je faisais littéralement la file pour me garer à proximité du restaurant Magma, genre t’attends que des gens sortent pour pouvoir rentrer dans le parking, alors que j’atteignais avec une demi-heure de retard la table et l’apéro, j’ai pu découvrir une annonce sur la carte, " venez en train on vous offre le dessert ".