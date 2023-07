Aller à un concert serait bon pour tous, y compris les bébés.

Ces dispositifs leur ont permis de constater que les nourrissons semblaient beaucoup plus intéressés par la représentation en direct que par sa captation. L’opéra qui se déroulait sous leurs yeux pendant douze minutes a capté leur attention pendant 72% du temps, contre 54% pour l’enregistrement vidéo. De plus, les bébés restaient concentrés plus longtemps quand ils regardaient l’opéra en live.

Cela prouve qu’ils étaient nettement plus engagés devant de la musique live, selon Laura Cirelli, professeure adjointe au département de psychologie d’UTSC et coautrice de l’étude, publiée dans la revue Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts.

"Même les petits bébés qui n'ont peut-être jamais fait l'expérience de la musique dans un contexte communautaire s'engagent déjà davantage lorsqu'elle est diffusée de cette manière. C'est l'une des questions que nous nous posons en tant que chercheurs en cognition musicale : Qu'est-ce qui fait que le live vaut la peine d'être vécu ? Pourquoi les gens iraient-ils voir un concert s'il n'y a pas quelque chose de fondamental dans cette expérience musicale qui va au-delà de l'écoute de la musique en solitaire ?", a-t-elle déclaré dans un communiqué.