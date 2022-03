Aller à l'aéroport en taxi de Liège, Bruxelles ou Charleroi: dans quelle ville la course est-elle la moins chère ?

Comparaison entre 3 villes : Bruxelles. Charleroi et Liège, en fixant la même distance entre un point de départ et l’aéroport dans chaque ville.

Luana commence par Bruxelles. Elle saute dans un taxi à partir de la RTBF après avoir eu beaucoup de mal à contacter quelqu’un par téléphone. Elle est parvenue à obtenir un taxi via l’application de la société. Après une bonne dizaine de minutes de route, elle arrive à l’aéroport. A Bruxelles, les taxis sont obligés d’accepter le paiement par carte. Total de la course : 21,5 €. Le retour par contre a coûté 31 € à Luana, un supplément de 9,5€. A Bruxelles, les taxis de l'aéroport même ont un monopole et leur prix de base est plus élévé.

Elle continue son comparatif à Charleroi. Arrivée à l’aéroport, elle essaye de payer avec sa carte. Mais elle finit par payer en cash : 18 € pour la course à l’aller. Et la course du retour est revenue à 22 €. Mais elle a eu du mal à trouver un taxi pour retourner à son point de départ parce qu'elle n’avait plus de liquide et il est très difficile de trouver un taxi qui accepte la carte à Charleroi.

Du côté de Liège, pour terminer. Appel à la centrale pour appeler un taxi... qui ne viendra finalement jamais. Elle a alors pris un taxi qui passait dans la rue. Et a eu de la chance, parce que le taximan lui a fait un prix sur la course: 25€, au lieu de 27€ ! La course retour à 28,5 €, quasi là même chose qu'à l’aller!