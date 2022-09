Allemand : "On a manqué d'agressivité et d'enthousiasme"

La meneuse a vite senti que les Cats n'étaient pas dedans et a ressenti des problèmes qui étaient déjà présents plus tôt dans la compétition : "Dès le début du match, on a vu qu'on n'était pas dedans, et ce score reflète au final assez bien ce match. On n'a pas su réagir, et c'est là qu'on doit grandir. On a une équipe encore assez jeune, et on doit combler notre manque d'expérience par de l'agressivité, de l'envie, de l'enthousiasme. On en a manqué tout au long du tournoi".

Objectif championnat d'Europe maintenant pour les Cats avec des rencontres de qualification en novembre face à la Macédoine et la Bosnie.