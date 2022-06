Allemagne : une voiture percute des passants à Berlin, faisant un mort et plus d'une douzaine de blessés

Une personne été tuée et huit autres grièvement blessées par une voiture qui a percuté des passants, mercredi, dans une artère fréquentée de Berlin et dont le conducteur, dont on ignore les motivations, a été arrêté, ont annoncé les autorités.

Les secours ont dénombré "plus d'une douzaine de blessés" dont cinq se trouvent "entre la vie et la mort" et trois autres sont "gravement blessées", selon les pompiers. Tous ont été transportés à l'hôpital.

Le véhicule, une Renault Clio gris métallisé, est venu s'encastrer vers 10H30 (08H30 GMT) dans la vitrine d'un magasin de parfumerie, semant l'émoi dans ce quartier commercial et touristique situé près du jardin zoologique, à l'ouest de la capitale, frappé en 2016 par un attentat au camion bélier.

Enquête en cours

La police de Berlin a dit ignorer à ce stade s'il s'agit d'un acte intentionnel ou d'une perte de contrôle du véhicule ou "peut-être même d'une urgence médicale".

"L'enquête est en cours et il est trop tôt pour spéculer sur les motifs" de l'acte, a souligné un porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Son auteur a été maîtrisé par des passants puis interpellé par des policiers, a indiqué sur place un responsable de la police, Thilo Cablitz. Il s'agit d'un Germano-Arménien de 29 ans.