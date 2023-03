Allemagne : une fusillade fait huit morts dans un centre des Témoins de Jéhovah d'Hambourg, le tireur est décédé

Les autorités allemandes restent sur le qui-vive ces dernières années face à une double-menace terroriste, le djihadisme et l'extrémisme de droite. L'Allemagne a été victime d'attaques djihadistes, en particulier un attentat au camion-bélier revendiqué par le groupe Etat islamique qui avait fait 12 morts en décembre 2016 à Berlin. Cette attaque djihadiste est la plus meurtrière jamais commise sur le sol allemand. L'Allemagne reste une cible pour des groupes djihadistes, en particulier en raison de son engagement au sein de la coalition combattant le groupe EI en Irak et en Syrie et dans celle qui avait été déployée en Afghanistan après 2001.