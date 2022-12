Allemagne : un agent des services secrets soupçonné d'être un espion russe

Le suspect a été présenté à un juge et placé en détention provisoire. "La retenue et la discrétion sont très importantes dans ce cas particulier. Avec la Russie, nous avons affaire, dans le camp adverse, à un acteur dont l'absence de scrupules et la propension à la violence sont à prendre en compte", a commenté dans un communiqué Bruno Kahl, président du BND. "Chaque détail rendu public dans cette affaire représente un avantage pour cet adversaire, dans son intention de nuire à l'Allemagne", a-t-il ajouté.

Plusieurs affaires d'espionnage impliquant la Russie ont été mises au jour ces dernières années en Allemagne, comme dans d'autres pays européens. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les services de renseignement ont encore relevé leur niveau d'alerte sur ces questions. Le 18 novembre dernier, un officier de réserve allemand avait écopé à Düsseldorf d'une peine de prison d'un an et neuf mois avec sursis pour espionnage au profit de la Russie.