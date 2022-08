Allemagne : sur le rail, charbon et pétrole auront priorité sur les voyageurs

Pour assurer l'approvisionnement en énergie de ses entreprises et citoyens, le gouvernement a notamment décidé de recourir de façon accru aux énergies fossiles, particulièrement le charbon.

"Nous voulons nous libérer le plus rapidement possible de l'emprise des importations d'énergie russe", a justifié mercredi le ministre de l'Economie, Robert Habeck. Résultat : le besoin de transporter ces matières premières vers les centrales explose. Or, le faible niveau de l'eau dans les fleuves du pays, qui a connu une forte sécheresse ces derniers mois, freine considérablement le transport fluvial, surchargeant le réseau ferroviaire.

Les problèmes d'acheminement par rail sont déjà manifestes. Ainsi la centrale à charbon Heyden 4, à l'ouest du pays, que l'énergéticien Uniper relancera lundi prochain, devra fonctionner de manière "limitée" faute de livraisons suffisantes, a annoncé le groupe.