Les géologues de l'université de Mayence utilisent des photographies aériennes à l'aide de drones et la cartographie pour créer de meilleurs modèles numériques du terrain de la vallée.

L'objectif est d'identifier les lieux les plus à risques de glissements de terrain si la rivière déborde à nouveau dans le futur, ce qui pourrait sauver des vies. Selon le géologue Frieder Enzmann, les risques de glissements de terrain augmentent dans cette zone, probablement en raison de la multiplication des constructions et du changement climatique.

Les fluctuations de températures plus importantes et l'humidité résultant du changement climatique pourrait détacher davantage de roches sur les reliefs et mener à des mouvements de masse, a-t-il expliqué à l'agence DPA.