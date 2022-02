Allemagne : revirement complet des politiques militaire et énergétique en réaction à l’invasion russe en Ukraine

L’invasion russe en Ukraine a modifié l’équilibre diplomatique mondial et a contraint de nombreux pays à s’adapter, quitte à abandonner des principes qui semblaient jadis intangibles. C’est aussi le cas pour l’Allemagne qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, affichait un pacifisme et une quasi-neutralité militaire. Samedi, le gouvernement allemand décide d’autoriser la livraison de 1000 lance-roquettes et 500 missiles sol-air vers l’Ukraine. Avant cette date, toute exportation allemande d’armes létales vers une zone de conflit était interdite. L’Allemagne enverra aussi à l’Ukraine 14 véhicules blindés et 10.000 tonnes de carburant via la Pologne.

Le gouvernement allemand a également annoncé qu’il acceptait une restriction ciblée pour la Russie de l’accès à la plateforme interbancaire Swift, en représailles à l’invasion de l’Ukraine.

Dimanche, le chancelier Olaf Scholz a prononcé un discours devant les députés réunis en session extraordinaire, dans lequel il a annoncé une spectaculaire hausse des dépenses militaires dans les années à venir. Il a promis une enveloppe immédiate de 100 milliards d’euros pour moderniser son armée, notoirement sous-équipée. "Nous allons à partir de maintenant, d’année en année, investir plus de 2% de notre Produit intérieur brut dans notre défense", a-t-il ajouté, ce qui va donc au-delà de l’objectif que se sont fixé les pays de l’Otan, à savoir tendre vers 2% du PIB national.