Allemagne : prison à vie pour le chauffard psychotique qui avait tué six personnes à Trèves fin 2020

Au cours du procès qui a duré un an, les procureurs ont soutenu que l’accusé avait planifié l’attaque avec l’intention de "tuer ou blesser le plus grand nombre possible de personnes".

Une expertise préparée avant le procès a déterminé qu’il souffrait de schizophrénie paranoïaque.

L’accusé n’a pu livrer qu’un récit approximatif et parfois contradictoire des événements. Les enquêteurs ont exclu à l’époque tout motif politique, terroriste ou religieux, et aucun n’a été établi au cours du procès.

Selon l’accusation, le conducteur fou se sentait frustré par sa situation personnelle. Avant l’attaque, il n’avait pas d’adresse fixe et vivait dans son véhicule, développant une "haine générale de l’humanité".