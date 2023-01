Allemagne : mise en service d'un troisième terminal de gaz liquéfié

Tout a changé avec la guerre en Ukraine et la fin des livraisons du russe Gazprom. Les importations de gaz liquéfié vers l'Allemagne, via les ports belges, néerlandais et français, ont bondi.

Pour éviter un coût du transport prohibitif, le pays a donc décidé de lancer sur son propre sol plusieurs chantiers de terminaux.

Quatre autres projets doivent suivre dans le pays, après des chantiers menés au pas de charge grâce aux milliards d'euros débloqués par Berlin. Mais de plus en plus de critiques se font entendre en Allemagne, face à la multiplication de ces installations.