Allemagne : Le surnom "Mannschaft", jugé arrogant, pourrait disparaître avant le Qatar

Le sélectionneur Hansi Flick est également partisan de garder l’expression : "Pour moi c’est, L’Equipe, parce que chaque joueur est une parcelle de l’Allemagne et aime jouer pour cette nation".

Le présidium (organe suprême) de la Fédération doit trancher en juillet, pour "trouver une solution à temps avant le Mondial", selon M. Winkler.

Le paradoxe est que cette appellation, qui n’a jamais convaincu les Allemands, est utilisée (comme le souligne Bierhoff) par toute la presse internationale pour désigner les quadruples champions du monde.

Après le titre mondial de l’Allemagne au Brésil en 2014, la DFB avait donc décidé d’officialiser le surnom, avec création d’un nouveau logo en juillet 2015.

Mais la frange traditionaliste des fans allemands a mal accueilli l’initiative, y voyant une opération commerciale de la DFB, déconnectée de la culture nationale des supporters. La presse allemande n’a pas suivi non plus et continue aujourd’hui d’utiliser les mots "Nationalelf" (le onze national), DFB-Elf (le onze de la DFB), DFB-Auswahl (la sélection de la DFB) ou DFB-Team.

On peut pourtant parier que la "Mannschaft" survivra longtemps --hors d’Allemagne-- à sa disparition officielle, car les reporters du monde entier aiment les surnoms.

Depuis des années, les tribunes des commentateurs résonnent des mots "Squadra Azzurra" pour l’Italie ou "équipe tricolore" pour la France, bien que ces deux expressions ne soient pas utilisées dans ces deux pays, qui leur préfèrent d’une part "la Nazionale" ou les "Azzurri", d’autre part "Les Bleus".

Quant aux internationaux allemands eux-mêmes, à en croire Hansi Flick, ils ne s’intéressent pas le moins du monde à ce débat sémantique.

"Et ce n’est pas le nom qui contribue à ce que nous gagnions ou pas", ajoute le sélectionneur, plus concentré sur son match de Ligue des nations contre la Hongrie samedi que sur le slogan peint sur le bus.